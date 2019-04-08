"Милан" пытается переманить Почеттино крупным трансферным бюджетом

"Милан" не оставляет попыток заполучить наставника "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, "россонери" хотят убедить аргентинского специалиста перебраться на "Сан-Сиро" за счёт серьёзных финансовых вливаний в усиление состава.

Речь идёт о 300 миллионах евро. Если Почеттино примет предложение "Милана", то получит эту сумму на летние трансферы.

Однако "Тоттенхэм" не намерен расставаться со своим тренером и также готовит немало денег на подписание новичков.

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