"Милан" работает над трансфером игрока "Фиорентины"

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"Милан" работает над трансфером игрока "Фиорентины"

Полузащитник "Фиорентины" Жордан Верету может перейти в "Милан", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, клубы уже начали переговоры о трансфере 26-летнего француза, на которого также претендует "Рома".

В минувшем сезоне хавбек сыграл за "фиалок" 37 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.

Контракт Верету с "Фиорентиной" истекает в 2021 году. Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.

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