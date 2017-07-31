"Милан" работает над трансфером звёздного форварда

Теги миланчелсидиего костажорже мендеш

"Милан" работает над трансфером звёздного форварда

"Милан" пытается купить нападающего лондонского "Челси" Диего Косту, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, руководство "россонери" в лице генерального директора Марко Фассоне и спортивного директора Массимилиано Мирабелли ведёт переговоры с представителями "синих" и агентом игрока сборной Испании Жорже Мендешем.

Сам Коста хочет вернуться в "Атлетико", однако "матрасники" до января 2018 года не могут регистрировать новых футболистов.  

Не пропустите: Калинич близок к переходу в "Милан". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

10 главных итогов стартовых туров РФПЛ

10 главных итогов стартовых туров РФПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов