"Милан" работает над трансфером звёздного форварда

"Милан" пытается купить нападающего лондонского "Челси" Диего Косту, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, руководство "россонери" в лице генерального директора Марко Фассоне и спортивного директора Массимилиано Мирабелли ведёт переговоры с представителями "синих" и агентом игрока сборной Испании Жорже Мендешем.

Сам Коста хочет вернуться в "Атлетико", однако "матрасники" до января 2018 года не могут регистрировать новых футболистов.

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