"Милан" рассчитывает подписать защитника "Челси"
"Милан" желает подписать защитника "Челси" Андреаса Кристенсена этим летом.
По сведениям Calciomercato, в "россонери" полагают, что 23-летний датчанин станет идеальной заменой для Алессио Романьоли.
Отметим, что "Милан" хотел арендовать футболиста минувшей зимой, однако "Челси" настаивал на полноценном трансфере.
Контракт Кристенсена с клубом действует до лета 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.
В текущем сезоне игрок принял участие в 20 матчах во всех турнирах.
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