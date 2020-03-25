"Милан" рассчитывает подписать защитника "Челси"

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"Милан" рассчитывает подписать защитника "Челси"

"Милан" желает подписать защитника "Челси" Андреаса Кристенсена этим летом.

По сведениям Calciomercato, в "россонери" полагают, что 23-летний датчанин станет идеальной заменой для Алессио Романьоли.

Отметим, что "Милан" хотел арендовать футболиста минувшей зимой, однако "Челси" настаивал на полноценном трансфере.

Контракт Кристенсена с клубом действует до лета 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне игрок принял участие в 20 матчах во всех турнирах.

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