"Милан" рассчитывает продать "Реалу" двух игроков

"Милан" рассчитывает продать мадридскому "Реалу" двух своих игроков.

Как сообщает Sport.es, "россонери" готовы отпустить в королевский клуб вратаря Джанлуиджи Доннарумму и полузащитника Сусо.

"Милан" хочет выручить от трансферов вышеуказанных футболистов деньги, которые будут потрачены на усиление состава во время летнего межсезонья.

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