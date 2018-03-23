"Милан" рассчитывает продать "Реалу" двух игроков

Теги реал мадридмилансусоджанлуиджи доннарумма

"Милан" рассчитывает продать "Реалу" двух игроков

"Милан" рассчитывает продать мадридскому "Реалу" двух своих игроков.

Как сообщает Sport.es, "россонери" готовы отпустить в королевский клуб вратаря Джанлуиджи Доннарумму и полузащитника Сусо.

"Милан" хочет выручить от трансферов вышеуказанных футболистов деньги, которые будут потрачены на усиление состава во время летнего межсезонья.

Не пропустите: Интерес к покупке "Милана" приписывают еще одному российскому бизнесмену. | http://soccernews.ru

комментарии
Квинколобик

Ну ок... А Сусо заместо Бейла?

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