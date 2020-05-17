"Милан" рассматривает кандидатуру еще одного тренера из Бундеслиги

"Милан" проявляет интерес к главному тренеру менхенгладбахской "Боруссии" Марко Розе, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб рассматривает кандидатуру немецкого специалиста на тот случай, если не удастся договориться с главным тренером "РБ Лейпциг" Юлианом Нагельсманном и бывшим наставником "быков" Ральфом Рангником.

В настоящее время "Милан" возглавляет Стефано Пиоли. Под его руководством миланцы после 26 туров занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, отставая от зоны еврокубков на три очка.

43-летний Розе тренирует "Боруссию" с 2019 года. После 26 туров занимает третье место в Бундеслиге.

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