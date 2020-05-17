"Милан" рассматривает кандидатуру еще одного тренера из Бундеслиги
"Милан" проявляет интерес к главному тренеру менхенгладбахской "Боруссии" Марко Розе, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, итальянский клуб рассматривает кандидатуру немецкого специалиста на тот случай, если не удастся договориться с главным тренером "РБ Лейпциг" Юлианом Нагельсманном и бывшим наставником "быков" Ральфом Рангником.
В настоящее время "Милан" возглавляет Стефано Пиоли. Под его руководством миланцы после 26 туров занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, отставая от зоны еврокубков на три очка.
43-летний Розе тренирует "Боруссию" с 2019 года. После 26 туров занимает третье место в Бундеслиге.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|26
|54
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|26
|52
|4
|РБ Лейпциг
|26
|51
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Вольфсбург
|26
|39
|7
|Фрайбург
|26
|37
|8
|Шальке
|26
|37
|9
|Хоффенхайм
|26
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Герта
|26
|31
|12
|Унион Берлин
|25
|30
|13
|Айнтрахт Франкфурт
|25
|28
|14
|Аугсбург
|26
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|26
|23
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|26
|17