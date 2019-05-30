"Милан" рассматривает пять кандидатов на пост главного тренера

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"Милан" рассматривает пять кандидатов на пост главного тренера

"Милан" продолжает поиск нового главного тренера, который заменит на этому посту ушедшего в отставку Дженнаро Гаттузо.

По информации Tuttosport, на сегодняшний день в шорт-лист "россонери" входят пять специалистов - Сержиу Консейсау ("Порту"), Марко Джампаоло ("Сампдория"), Симоне Индзаги ("Лацио"), Роберто Де Дзерби ("Сассуоло") и Эусебио Ди Франческо (безработный).

Напомним, что "Милан" завершил сезон в Серии А на пятом месте и не попал в Лигу Чемпионов.

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