"Милан" рассматривает вариант с Озилом: подробности возможного трансфера

"Милан" проявляет интерес к немецкому полузащитнику лондонского "Арсенала" Месуту Озилу, сообщает Football Italia.

По сведениям источника, в руководстве итальянского клуба пока не пришли к общему мнению по трансферу хавбека. На приобретении игрока настаивает исполнительный директор "Милана" Иван Газидис, но против трансфера выступает директор по стратегическому развитию Паоло Мальдини, который считает, что клубу нужны более молодые игроки.

Ранее сообщалось, что "Арсенал" может продать Озила по требованию главного тренера команды Унаи Эмери, который не рассчитывает на футболиста.

В нынешнем сезоне 30-летний Озил провел за "Арсенал" 16 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал два голевых паса.

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