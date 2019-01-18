"Милан" рассматривает вариант с Озилом: подробности возможного трансфера
"Милан" проявляет интерес к немецкому полузащитнику лондонского "Арсенала" Месуту Озилу, сообщает Football Italia.
По сведениям источника, в руководстве итальянского клуба пока не пришли к общему мнению по трансферу хавбека. На приобретении игрока настаивает исполнительный директор "Милана" Иван Газидис, но против трансфера выступает директор по стратегическому развитию Паоло Мальдини, который считает, что клубу нужны более молодые игроки.
Ранее сообщалось, что "Арсенал" может продать Озила по требованию главного тренера команды Унаи Эмери, который не рассчитывает на футболиста.
В нынешнем сезоне 30-летний Озил провел за "Арсенал" 16 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал два голевых паса.
Не пропустите: "Милан" договорился с Пентеком об условиях личного контракта. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Арсенал" намерен заменить Озила лучшим футболистом КОНКАКАФ
-
"Зенит" хотел обменять Краневиттера на звезду "Спортинга"
-
Солари недоволен Марсело: подробности внутреннего конфликта в "Реале"
-
Гвардиола рассказал, с кем отпразднует день рождения
-
2
Агент Милитао сделал заявление о возможном переходе игрока в "Реал"
-
Тебас высказался о скандале вокруг "Барселоны" в Кубке Испании
-
Сарри высказался о возможном переходе Игуаина в "Челси"
-
Сульшер сделал заявление о будущем Моуринью
-
Роналду предстанет перед испанским судом
-
Игуаин провел прощальную вечеринку с игроками "Милана"
-
"Зенит" нацелился на ведущего защитника сборной Украины
-
"Кардифф Сити" объявил о переходе бывшего форварда "Локомотива"
-
"Милан" рассматривает вариант с Озилом: подробности возможного трансфера
-
10 лет назад "Манчестер Сити" предлагал огромную зарплату Джону Терри
-
ПСЖ сделал "Зениту" предложение по трансферу ключевого игрока
-
"Леванте" пожаловался на "Барселону" в Федерацию футбола Испании
-
"Челси" нашел замену Фабрегасу в Примере
-
"Реал" вступил в борьбу за трансферную цель "Барселоны"
-
1
Мората сделал выбор между "Атлетико" и "Севильей"
-
Бывшая жена Кержакова ярко высказалась о футболисте
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|22
|57
|2
|Манчестер Сити
|22
|53
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|22
|47
|5
|Арсенал Лондон
|22
|41
|6
|Манчестер Юнайтед
|22
|41
|7
|Уотфорд
|22
|32
|8
|Лестер Сити
|22
|31
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|31
|10
|Эвертон
|22
|30
|11
|Вулверхэмптон
|22
|29
|12
|Борнмут
|22
|27
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|22
|26
|14
|Кристал Пэлас
|22
|22
|15
|Бернли
|22
|21
|16
|Саутгемптон
|22
|19
|17
|Кардифф Сити
|22
|19
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|22
|18
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|22
|11