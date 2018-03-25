"Милан" рассматривает вариант с продажей Калинича

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"Милан" рассматривает вариант с продажей Калинича

Форвард "Милана" Никола Калинич может покинуть клуб.

Как сообщает Football Italia, наставнику "россонери" Дженнаро Гаттузо не нравится отношение игрока к тренировкам. Если ситуация будет продолжаться, то клуб продаст футболиста.

Отметим, что за ситуацией с Калиничем следит один из китайских клубов.

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