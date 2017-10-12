"Милан" рассматривает возможность замены Монтеллы главным тренером сборной Швейцарии

Над главным тренером итальянского "Милана" Винченцо Монтеллой все еще висит угроза увольнения за неудовлетворительный старт его команды в текущем сезоне.

Так, по сведениям Blick, руководство "россонери" рассматривает возможность замены 43-летнего специалиста нынешним наставником сборной Швейцарии Владимиром Петковичем, который в период 2012-2014 годов уже работал в Серии А, возглавляя римский "Лацио".

Напомним, Тасотти поделился ожиданиями от миланского дерби. | soccernews.ru