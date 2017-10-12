"Милан" рассматривает возможность замены Монтеллы главным тренером сборной Швейцарии

Теги миланвинченцо монтелла

"Милан" рассматривает возможность замены Монтеллы главным тренером сборной ШвейцарииНад главным тренером итальянского "Милана" Винченцо Монтеллой все еще висит угроза увольнения за неудовлетворительный старт его команды в текущем сезоне.

Так, по сведениям Blick, руководство "россонери" рассматривает возможность замены 43-летнего специалиста нынешним наставником сборной Швейцарии Владимиром Петковичем, который в период 2012-2014 годов уже работал в Серии А, возглавляя римский "Лацио".

Напомним, Тасотти поделился ожиданиями от миланского дерби. | soccernews.ru

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