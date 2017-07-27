"Милан" рассматривал вариант с покупкой Роналду

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"Милан" рассматривал вариант с покупкой Роналду

"Милан" проявлял интерес к португальскому нападающему мадридского "Реала" Криштиану Роналду, сообщает Sky Italia.

По сведениям издания, руководство итальянского клуба делало запрос агенту футболиста Жорже Мендешу насчет возможного трансфера. Впрочем, сейчас никаких действий для покупки форварда не ведется.

32-летний Роналду выступает за "Реал" с 2009 года, провел за клуб 394 матча и забил 406 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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