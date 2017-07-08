"Милан" расстанется с Ванджони

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"Милан" расстанется с Ванджони

Аргентинский защитник "Милана" Леонель Ванджони покинет клуб, сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям издания, футболист попросил руководство клуба отпустить его обратно в "Ривер Плейт", так как у него мало шансов пробиться в основу "россонери".

30-летний Ванджони выступает за "Милан" с 2016 года и провел за клуб 15 матчей.

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