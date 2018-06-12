"Милан" раздумывает над обменом Доннаруммы в "Челси"

"Милан" раздумывает над обменом своего голкипера Джанлуиджи Доннаруммы в лондонский "Челси", информирует Corriere dello Sport.

Так, по сведениям издания, "россонери" планируют предложить 19-летнего вратаря за форварда "аристократов" Альваро Морату. Однако возможность осуществления этой сделки полностью будет зависеть от "первого номера" английского клуба Тибо Куртуа - если бельгиец покинет "Стэмфорд Бридж", она вполне может состояться. В противном же случае "Челси" вряд ли пойдет на условия "красно-черных".