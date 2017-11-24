"Милан" разгромил "Аустрию" и вышел в плей-офф Лиги Европы

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"Милан" разгромил "Аустрию" и вышел в плей-офф Лиги Европы

Завершились матчи пятого тура группового этапа Лиги Европы в группе D. "Милан" на своем поле крупно победил "Аустрию" и завоевал путевку в 1/16 финала турнира. АЕК дома разошелся миром с "Риекой".

"Милан" Италия – "Аустрия" Австрия - 5:1 (3:1)
Голы: Моншайн, 21 - 0:1, Родригес, 27 - 1:1, Андре Силва, 36 - 2:1, Кутроне, 42 - 3:1, Андре Силва, 70 - 4:1, Кутроне, 90+3 - 5:1

"Милан": Доннарумма, Бонуччи (Гомес, 80), Сапата, Родригес (Антонелли, 64), Мусаккьо, Кессиэ, Биглия, Чалханоглу, Борини (Локателли, 74), Андре Силва, Кутроне.

"Аустрия": Пентц, Заламон (Глухакович, 69), Мохаммед, Боркович, Прокоп, Де Паула, Зербест, Хольцхаузер (Ли Чжин Хен, 86), Пирес (Таджури, 78), Альхассан, Моншайн.

АЕК Греция – "Риека" Хорватия - 2:2 (1:2)
Голы: Горгон, 8 - 0:1, Горгон, 26 - 0:2, Араухо, 45 - 1:2, Христодулопулос, 55 - 2:2

АЕК: Анестис, Чигринский, Враньеш, Элдер Лопеш, Бакакис, Галанопулос (Коне, 68), Симойнш, Христодулопулос (Родригес, 85), Родриго Гало (Ливая, 30), Бакасетас, Араухо.

"Риека": Прскало, Жупарич, Жута, Вешович, Элез, Павичич (Чрниц, 90), Малеш, Акости (Квржич, 70), Брадарич, Горгон, Гавранович (Пулич, 81).

Положение команд: Милан - 11, АЕК - 7, Риека - 4, Аустрия - 4.

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