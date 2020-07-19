"Милан" разгромил "Болонью" в матче Серии А
В рамках 34-го тура итальянской Серии А "Милан" уверенно разобрался с "Болоньей".
"Россонери" занимают в чемпионате шестое место, имея в активе 56 очков.
"Милан" - "Болонья" 5:1
Голы: Салемакерс, 10 - 1:0, Чалханоглу, 24 - 2:0, Томиясу, 44 - 2:1, Беннасер, 49 - 3:1, Ребич, 57 - 4:1, Калабрия, 90 - 5:1
"Милан": Доннарумма, Кьер, Калабрия, Романьоли, Тео, Кессиэ, Салемакерс (Крунич, 62), Беннасер (Биглия, 79), Чалханоглу (Бонавентура, 61), Ибрагимович (Рафаэл Леау, 62), Ребич (Коломбо, 82).
"Болонья": Скорупски, Дейкс, Томиясу (Мбайе, 59), Ларангейра (Корбо, 59), Денсвил, Сориано (Сванберг, 75), Поли, Орсолини (Ольсен, 75), Домингес (Бальдурссон, 60), Сансоне, Сантандер.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17