"Милан" разгромил "Болонью" в матче Серии А

В рамках 34-го тура итальянской Серии А "Милан" уверенно разобрался с "Болоньей".

"Россонери" занимают в чемпионате шестое место, имея в активе 56 очков.

"Милан" - "Болонья" 5:1

Голы: Салемакерс, 10 - 1:0, Чалханоглу, 24 - 2:0, Томиясу, 44 - 2:1, Беннасер, 49 - 3:1, Ребич, 57 - 4:1, Калабрия, 90 - 5:1

"Милан": Доннарумма, Кьер, Калабрия, Романьоли, Тео, Кессиэ, Салемакерс (Крунич, 62), Беннасер (Биглия, 79), Чалханоглу (Бонавентура, 61), Ибрагимович (Рафаэл Леау, 62), Ребич (Коломбо, 82).

"Болонья": Скорупски, Дейкс, Томиясу (Мбайе, 59), Ларангейра (Корбо, 59), Денсвил, Сориано (Сванберг, 75), Поли, Орсолини (Ольсен, 75), Домингес (Бальдурссон, 60), Сансоне, Сантандер.

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