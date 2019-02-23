"Милан" разгромил "Эмполи" и приблизился к третьему месту в Серии А

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"Милан" разгромил "Эмполи" и приблизился к третьему месту в Серии А

В матче 25-го тура чемпионата Италии "Милан" разгромил "Эмполи" со счетом 3:0. Победу миланскому клубу принесли голы Кшиштофа Пентека, Франка Кессье и Самуэля Кастильехо.

"Милан" остался на четвертой позиции, но сократил отставание от третьего места, которое занимает "Интер" до одного очка. "Эмполи" по-прежнему находится на 17-м месте.

В следующем туре "Милан" дома сыграет с "Сассуоло". Матч состоится 2 марта. 

"Милан" – "Эмполи" - 3:0 (0:0)
Голы: Пентек, 49 - 1:0, Кессье, 51 - 2:0, Кастильехо, 67 - 3:0

"Милан": Доннарумма, Мусаккьо, Конти, Романьоли, Родригес, Лукас Пакета (Борини, 69), Кессиэ, Кастильехо, Бакайоко (Биглия, 80), Чалханоглу, Пионтек (Кутроне, 69).

"Эмполи": Дронговски, Ди Лоренцо, Сильвестре, Весели, Паскуаль (Паяч, 74), Аккуа (Учан, 66), Беннасер, Крунич, Делль`Орко, Капуто, Фариас (ла Гумина, 66).

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