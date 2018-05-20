"Милан" разгромил "Фиорентину" и напрямую пробился в групповой раунд Лиги Европы

В рамках одного из двух центральных противостояний заключительного тура итальянской Серии А "Милан" на родном "Сан-Сиро" выяснял отношения с "Фиорентиной". Матч заслужил внимания не только благодаря прекрасной вывеске, но и своими турнирными раскладами. Дело в том, что обе команды в следующем сезоне жаждут выступить в Лиге Европы. Для "россонери" принципиально пробиться напрямую в групповой раунд, поэтому им важно было удержаться на шестой строчке, а для этого желательно было бы победить "фиалок" и не оглядываться на результат параллельного матча с участием "Аталанты". "Фиорентине" же для того, чтобы прыгнуть на седьмое место, мало было побеждать "дьяволов". Также приходилось болеть против все той же "Аталанты", которая ровно на три балла опережала флорентийцев. Что касается стартовых составов обеих команд, то наставники выставили прогнозируемые одиннадцатки с учетом всех потерь. Дженнаро Гаттузо поместил на поле и Патрика Кутроне и Николу Калинича, который еще год назад защищал фиолетовые цвета. Стефано Пиоли, естественно, не мог обойтись без юной пары нападающих, достойных детей своих великих отцов – Федерико Кьезы и Джованни Симеоне. Хозяева активнее начали встречу, с первых же минут завладев территориальным преимуществом. Неплохие возможности отличиться были у Кутроне и Калинича, но свою команду выручал Спортьелло. А ближе к экватору первого тайма как снег на голову счет открыли гости: Кьеза вывел Симеоне на свидание с Доннарумой и тот классно черпачком перебросил снаряд через Джиджи. Правда, недолго радовались флорентийцы: уже спустя три минуты Хакан Чалханоглу реализовал штрафной, пробив во вратарский угол и тем самым застав врасплох стража ворот "Фиорентины".

К сожалению, не обошлось в первой половине встречи без травм. На 29-й минуте Стефано Пиоли вынужден был снять с игры Витора Уго, выпустив Оливеру. "Милан" продолжал доминировать, поэтому гол Кутроне под занавес первого тайма смотрелся логично: итальянский форвард в падении головой замкнул прострельную передачу от Чалханоглу. В перерыве Стефано Пиоли пошел на риск, использовав все отведенные замены, но он не оправдался. Уже в дебюте второго тайма "россонери" расставили все точки над "i". Сначала Калинич вовремя подоспел на добивание, занеся мяч в пустые ворота, а на 59-й минуте дубль оформил Кутроне. После этого "фиалки" окончательно опустили руки, перестав сопротивляться. Поэтому не удивительно, что вскоре Бонавентура благодаря индивидуальному мастерству сделал счет унизительным.

Таким образом, "Милан" без проблем разгромил "Фиорентину" и закрепился на шестой строчке в турнирной таблице, которая позволяет напрямую квалифицироваться в групповой раунд Лиги Европы.

"Милан" – "Фиорентина" – 5:1

Голы: Симеоне, 20 – 0:1, Чалханоглу, 23 – 1:1, Кутроне, 41 – 2:1, Калинич, 49 – 3:1, Кутроне, 59 – 4:1, Бонавентура, 76 – 5:1

"Милан": Доннарумма, Калабрия, Бонуччи, Романьоли, Родригес, Кессье, Локателли, Бонавентура (Торраси, 85), Кутроне (Андре Силва, 70), Чалханоглу, Калинич (Антонелли, 78)

"Фиорентина": Спортьелло (Драговски, 46), Миленкович, Пеццеля (Гаспар, 46), Витор Уго (Оливера, 29), Бираги, Кристофоро, Дабо, Бенасси, Сапонара, Кьеза, Симеоне

Богдан Архипенко

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