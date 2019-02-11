"Милан" разгромил "Кальяри" и вошел в зону Лиги Чемпионов (видео голов)
В рамках 23-го тура итальянской Серии А "Милан" одержал уверенную победу над "Кальяри". Благодаря этой победе "россонери" поднялись на четвертую позицию в турнирной таблице.
"Милан" - "Кальяри" 3:0
Голы: Чеппителли (аг), 13 - 1:0, Лукас Пакета, 22 - 2:0, Пентек, 62 - 3:0
"Милан": Доннарумма, Мусаккьо, Родригес, Калабрия (Конти, 66), Романьоли, Лукас Пакета, Бакайоко, Чалханоглу (Борини, 77), Кессиэ, Сусо, Пентек (Кутроне, 65).
"Кальяри": Краньо, Пизакане, Чеппителли, Пеллегрини, Фараго, Жоао Педро (Брадарич, 80), Падоин (Дейола, 68), Барелла, Ионицэ (Десподов, 76), Срна, Паволетти.
Предупреждение: Фараго (75).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|22
|60
|2
|Наполи
|23
|52
|3
|Интер Милан
|23
|43
|4
|Аталанта
|23
|38
|5
|Рома
|23
|38
|6
|Лацио
|23
|38
|7
|Милан
|22
|36
|8
|Торино
|23
|34
|9
|Сампдория
|23
|33
|10
|Фиорентина
|23
|32
|11
|Сассуоло
|22
|30
|12
|Парма
|23
|29
|13
|Дженоа
|23
|25
|14
|СПАЛ
|23
|22
|15
|Кальяри
|22
|21
|16
|Удинезе
|23
|19
|17
|Болонья
|23
|18
|18
|Эмполи
|23
|18
|19
|Фрозиноне
|23
|16
|20
|Кьево
|23
|9