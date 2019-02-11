"Милан" разгромил "Кальяри" и вошел в зону Лиги Чемпионов (видео голов)

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"Милан" разгромил "Кальяри" и вошел в зону Лиги Чемпионов (видео голов)

В рамках 23-го тура итальянской Серии А "Милан" одержал уверенную победу над "Кальяри". Благодаря этой победе "россонери" поднялись на четвертую позицию в турнирной таблице.

"Милан" - "Кальяри" 3:0

Голы: Чеппителли (аг), 13 - 1:0, Лукас Пакета, 22 - 2:0, Пентек, 62 - 3:0

"Милан": Доннарумма, Мусаккьо, Родригес, Калабрия (Конти, 66), Романьоли, Лукас Пакета, Бакайоко, Чалханоглу (Борини, 77), Кессиэ, Сусо, Пентек (Кутроне, 65).

"Кальяри": Краньо, Пизакане, Чеппителли, Пеллегрини, Фараго, Жоао Педро (Брадарич, 80), Падоин (Дейола, 68), Барелла, Ионицэ (Десподов, 76), Срна, Паволетти.

Предупреждение: Фараго (75).

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