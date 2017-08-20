"Милан" разгромил "Кротоне" в стартовом туре Серии А

Наводивший шорох на трансферном рынке "Милан" в первом туре Серии А встретился с одной из слабейших команд чемпионата "Кротоне". Красно-черные выставили на матч семерых новичков, которые с первых минут начали доказывать, что приобрели их не зря.

Уже на пятой минуте Кечерини нарушил правила в своей штрафной, и арбитр указал на "точку", а игроку показал предупреждение. Затем Маурицио Мариани сам просмотрел эпизод на мониторе и, увидев фол последней надежды, изменил свое решение, показав Чекерини красную карточку. Исполнить пенальти вызвался Кесси, который четко пробил в левый угол, вратарь Кордаз направление удара угадал, но вытащить мяч не сумел.

Оставшись в меньшинстве, "Кротоне" вжался в свою штрафную, а "Милан" полностью контролировал ход игры. Спустя 13 минут в ворота Кордаза влетел и второй мяч: Сусо проскочил по правому флангу к лицевой, затем прострелил на ближнюю штангу, а молодой форвард Патрик Кутроне в касание переправил игровой снаряд в сетку. Затем команды обменялись неплохими атаками. У "Кротоне" после дальнего удара мог отличиться Будимир - Доннарума мяч парировал, а у "Милана" после прострела Конти на ударную позицию выскочил Кесси, Франк расстреливал ворота, однако Кордаз спас свою команду. Алекс, как оказалось, лишь отсрочил взятие своих ворот. Через минуту Кутроне догнал мяч в штрафной "Кротоне", затем сделал скидку на Сусо, а тот точно пробил в правый угол.

"Милан" забил три гола за 23 минуты и немного успокоился, гости уже не создавали большого количества моментов, но и сопернику мяч не отдавали. Вся игра проходила на половине поля "акул".

Во второй половине матча картина не изменилась, "Милан" спокойно катал мяч, "Кротоне" иногда пытался отвечать своими атаками, но опасными их назвать было нельзя. Не добавили темпа игре и серии замен. На острие атаки у гостей появился Андре Силва, но португалец в первое время действовал не столь активно, как Патрик Кутроне. У Силвы стали появляться моменты лишь в конце матча: сначала он замыкал навес с углового, а затем расстреливал ворота после передачи Чалханоглу, но Кордаз так и не дал мячу в четвёртый раз влететь в сетку.

"Милан" уверенно стартовал в Серии А, команда Винченцо Монтеллы на этой неделе забила шесть мячей в ворота "Шкендии" в Лиге Европы, продолжила начатое и в матче с "Кротоне".

"Кротоне" – "Милан" 0:3

Голы: Кесси с пенальти, 6 – 0:1; Кутроне, 19 – 0:2; Сусо, 23 – 0:3.

"Кротоне": Кордаз, Мартелла, Кабрера, Чекерини, Фараони, Мондрагора, Роден (Налини, 56), Стоян (Изко, 71), Барберис, Тротта (Дассене, 7), Будимир.

"Милан": Доннарумма, Конти (Абате, 68), Бонуччи, Мусаккьо, Родригес, Кесси, Локателли (Маури, 78), Чалханоглу, Борини, Сусо, Кутроне (Силва, 61).

Удаление: Чекерини, 5.

Вячеслав Горбачев

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