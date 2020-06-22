"Милан" разгромил "Лечче" в матче чемпионата Италии

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"Милан" разгромил "Лечче" в матче чемпионата Италии

Завершились два матча 27-го тура чемпионата Италии. 

"Милан" на выезде разгромил "Лечче" со счетом 4:1. Победу миланцам принесли голы Самуэля Кастильехо, Джакомо Бонавентуры, Анте Ребича и Рафаэла Леау. У "Лечче" отличился Марко Манкозу. 

В другом матче "Фиорентина" и "Брешия" сыграли вничью со счетом 1:1. Голами обменялись Альфредо Доннарумма и Херман Пеццелья.

"Лечче" – "Милан" - 1:4 (0:1)
Голы: Кастильехо, 26 - 0:1, Манкозу, 54 (с пенальти) - 1:1, Бонавентура, 55 - 1:2, Ребич, 57 - 1:3, Рафаэл Леау, 72 - 1:4

"Милан": Доннарумма, Романьоли, Конти, Кьер (Габбия, 40), Тео, Кессиэ, Кастильехо (Салемакерс, 68), Беннасер, Чалханоглу, Бонавентура, Ребич (Рафаэл Леау, 68).

"Фиорентина" – "Брешия" -1:1 (1:1)
Голы: Доннарумма, 17 (с пенальти) - 0:1, Пеццелья, 29 - 1:1

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