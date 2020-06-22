"Милан" разгромил "Лечче" в матче чемпионата Италии
Завершились два матча 27-го тура чемпионата Италии.
"Милан" на выезде разгромил "Лечче" со счетом 4:1. Победу миланцам принесли голы Самуэля Кастильехо, Джакомо Бонавентуры, Анте Ребича и Рафаэла Леау. У "Лечче" отличился Марко Манкозу.
В другом матче "Фиорентина" и "Брешия" сыграли вничью со счетом 1:1. Голами обменялись Альфредо Доннарумма и Херман Пеццелья.
"Лечче" – "Милан" - 1:4 (0:1)
Голы: Кастильехо, 26 - 0:1, Манкозу, 54 (с пенальти) - 1:1, Бонавентура, 55 - 1:2, Ребич, 57 - 1:3, Рафаэл Леау, 72 - 1:4
"Милан": Доннарумма, Романьоли, Конти, Кьер (Габбия, 40), Тео, Кессиэ, Кастильехо (Салемакерс, 68), Беннасер, Чалханоглу, Бонавентура, Ребич (Рафаэл Леау, 68).
"Фиорентина" – "Брешия" -1:1 (1:1)
Голы: Доннарумма, 17 (с пенальти) - 0:1, Пеццелья, 29 - 1:1
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17