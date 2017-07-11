"Милан" разгромил "Лугано" в товарищеском матче
Завершился товарищеский поединок между "Миланом" и швейцарским "Лугано". Победу с крупным счетом одержали итальянцы.
"Милан" (Италия) - "Лугано" (Швейцария) - 4:0 (1:0)
Голы: Кутроне, 2 - 1:0, Крочиата, 63 - 2:0, Соса, 83 - 3:0, Гомес, 90 - 4:0
"Милан": Сторари (Габриэль, 46), Родригес (Антонелли, 46), Палетта (Гомес, 46), Абате (Де Шильо, 46), Мусаккио (Сапата, 46), Бертолаччи (Соса, 46), Борини (Кроачита, 46, Шимич, 86), Чалханоглу (Ньянг, 46), Кутроне (Бакка, 46), Кессье (Занеллато, 46, Габбиа, 86), Монтоливо (Маури, 46)
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