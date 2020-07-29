"Милан" разгромил "Сампдорию" и другие результаты 37-го тура Серии А
Представляем результаты матчей 27-го тура итальянской Серии А.
"Верона" - СПАЛ 3:0
Голы: Ди Кармине, 7 - 1:0, Ди Кармине, 11 - 2:0, Фараони, 47 - 3:0
"Верона": Радунович, Димарко, Гюнтер, Фараони, Велозу, Лазович, Амрабат (Агеманг-Баду, 89), Эссерик (Сальседо, 89), Пессина, Борини (Дзакканьи, 84), Ди Кармине (Паццини, 75).
СПАЛ: Летица, Бонифаци, Саламон, Томович, Фарес (Искра, 46), Дабо, Валоти (Д'Алессандро, 46), Тунев (Ди Франческо, 75), Вальдифьори (Мурджа, 46), Эспето (Хорват, 84), Петанья.
"Сампдория" - "Милан" 1:4
Голы: Ибрагимович, 4 - 0:1, Чалханоглу, 52 - 0:2, Ибрагимович, 58 - 0:3, Аскильдсен, 87 - 1:3, Леау, 90 - 1:4
"Сампдория": Фальконе, Йосида, Берешиньски, Колли, Депаоли (Лерис, 46), Линетти (Аскильдсен, 73), Роналду Виейра (Бертолаччи, 73), Рамирес (Марони, 46), Янкто, Ауджелло, Куальярелла (Габбьядини, 73).
"Милан": Доннарумма, Тео, Калабрия (Кастильехо, 62), Кьер, Габбия, Кессиэ (Биглия, 79), Салемакерс, Беннасер, Чалханоглу (Бонавентура, 62), Ибрагимович (Лукас Пакета, 79), Ребич (Рафаэл Леау, 46).
"Удинезе" - "Лечче" 1:2
Голы: Самир, 36 - 1:0, Манкозу (пен), 40 - 1:1, Лападула, 81 - 1:2
"Удинезе": Муссо, тер Авест, Трост-Эконг, Самир, Родриго Бекао, Сема, Уолас, де Пауль, Фофана (Зегелар, 70), Окака Чука (Лазанья, 54), Несторовски.
"Лечче": Габриэл, Кальдерони (Делль`Орко, 52), Донати, Пас (Меккарьелло, 52), Лучони, Фалько, Манкозу (Маер, 58), Петриччоне (Тахцидис, 83), Шахов, Барак, Лападула (Сапонара, 83).
"Сассуоло" - "Дженоа" 5:0
Голы: Траоре, 26 - 1:0, Берарди, 39 - 2:0, Капуто, 66 - 3:0, Распадори, 74 - 4:0, Капуто, 77 - 5:0
"Сассуоло": Консильи, Рожерио (Кирьякопулос, 79), Толян, Феррари, Марлон, Бурабия, Джуричич (Распадори, 73), Локателли (Обианг, 73), Траоре (Гараслин, 65), Берарди (Манцари, 79), Капуто.
"Дженоа": Перин, Гольданига, Ромеро, Масьелло, Бираски (Кришито, 46), Шене (Яго Фальке, 72), Лерагер, Кассата (Анкерсен, 46), Ягелло (Бехрами, 61), Пинамонти, Пандев (Фавилли, 72).
"Лацио" - "Брешия" 2:0
Голы: Корреа, 17 - 1:0, Иммобиле, 82 - 2:0
"Лацио": Стракоша, Ачерби (Баштуш, 87), Габаррон, Луис Фелипе (Вавро, 84), Лаццари (Марушич, 56), Луис Альберто, Пароло, Корреа (Адеканье, 84), Милинкович-Савич, Хони Родригес (Лукаку, 56), Иммобиле.
"Брешия": Андреначчи, Гастальделло (Семприни, 77), Матею, Сабелли, Папетти, Шпалек, Тонали, Вивиани, Змргал, Торрегросса, Айе (Ндой, 88).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17