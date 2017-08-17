"Милан" разгромил "Шкендию", "Аякс" уступил "Русенборгу" и другие результаты

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"Милан" разгромил "Шкендию", "Аякс" уступил "Русенборгу" и другие результаты

Представляем результаты матчей раунда плей-офф Лиги Европы.

"Милан" – "Шкендия" 6:0

Голы: Андре Силва, 13 - 1:0, Монтоливо, 25 - 2:0, Андре Силва, 27 - 3:0, Борини, 67 - 4:0, Антонелли, 68 - 5:0, Монтоливо, 85 - 6:0

"Милан": Доннарумма, Бонуччи, Сапата, Конти (Абате, 69), Антонелли, Чалханоглу (Бонавентура, 61), Кессиэ, Борини, Монтоливо, Сусо (Кутроне, 75), Андре Силва.

"Шкендия": Захов, Бейтулаи, Цуцули, Челикович (Текья, 64), Хасани, Тодоровски, Алими, Тотре, Абдурахими (Бойку, 70), Ибраими, Радески (Шефити, 82).

Предупреждения: Цуцули (54), Бонавентура (84).


"Домжале" – "Марсель" 1:1 

Голы: Ветрих, 12 - 1:0, Сансон, 63 - 1:1

"Домжале": Милич, Широк, Блажич, Клеменчич, Балковец, Хусмани, Репас, Бизяк (Ожболт, 88), Ветрих, Ибричич (Жужек, 90), Фирер (Франьич, 73).

"Марсель": Манданда, Рами, Эвра, Сакаи, Сертич, Лопес (Замбо-Ангисса, 84), Луис Густаво, Окампос, Сансон, Товен (Н`Жи, 75), Жермен (Кабелла, 87).

Предупреждения: Балковец (77), Кабелла (90), Эвра (90).


"Аякс" – "Русенборг" 0:1

Гол: Адегбенро, 77 - 0:1

"Аякс": Онана, де Лигт, Дейкс, Велтман, Виргевер, Шене, ван де Бек, Нерес (Клюйверт, 61), Зиеш, Юнес, Дольберг (Хунтелар, 66).

"Русенборг": Хансен, Бьордаль, Мелинг, Хеденстад (Вильхьяльмссон, 72), Шелвик, Йенсен, Конрадсен, Мидтше, Евтович (Герсбах, 90), де Ланле (Адегбенро, 69), Бендтнер.

Предупреждения: Бьордаль (9), де Ланле (62), Клюйверт (74), Шене (90), Дейкс (90).


"Брюгге" – АЕК 0:0

"Брюгге": Хорват, Мехеле, Денсвил, Паласиос (Рафаелов, 72), Накамба, Симонс, Ванакен, Вормер, Лимбомбе, Воссен (Уэсли, 57), Бонавентуре (Диаби, 80).

АЕК: Анестис, Чигринский, Чосич, Элдер Лопеш, Враньеш, Манталос (Юханссон, 73), Галанопулос, Клонаридис (Христодулопулос, 58), Симойнш (Айдаревич, 86), Ливая, Бакакис.

Предупреждения: Ливая (15), Враньеш (23), Элдер Лопеш (54), Уэсли (66), Чосич (68), Вормер (74), Денсвил (90).

Удаление: Ливая (58).


"Легия" – "Шериф" 1:1

Голы: Хямяляйнен, 76 - 1:0, Баяла, 87 - 1:1

"Легия": Маляж, Домбровски, Глоушек, Енджейчик, Паздан, Мулен, Мончиньски, Гильерме (Кухарчик, 24), Шиманьски, Садику (Хямяляйнен, 56), Надь (Илдеберту, 71).

"Шериф": Микулич, Кулушич, Посмак, Сушич, Баяла, де Нойер (Балима, 87), Трипич (Маседа, 64), Брезовец (Домашкан, 84), Бадибанга, Антон, Кристиано.

Предупреждения: Паздан (27), Брезовец (49), Глоушек (59), Кристиано (70).


"Осиек" – "Аустрия" 1:2

Голы: Эюпи, 15 - 1:0, Моншайн, 26 - 1:1, Хольцхаузер, 59 - 1:2

"Осиек": Маленица, Бочкай, Шкорич, Баришич, Миоч (Ямбор, 73), Шорша, Лепа, Лесяк, Грезда (Перошевич, 72), Эюпи, Петрович (Пушич, 46).

"Аустрия": Хаджикич, Мохаммед, Марчинко, Ларсен, Вестерманн, Хольцхаузер, Зербест, Де Паула (Канкола, 90), Прокоп (Таджури, 86), Пирес, Моншайн (Фризенбихлер, 78).

Предупреждения: Петрович (4), Лепа (35), Де Паула (40), Пирес (68).


"Вииторул" – "Ред Булл" 1:3

Голы: Хван Хи Чхан, 2 - 0:1, Цукудян, 7 - 1:1, Вольф, 28 - 1:2, Дабур, 31 - 1:3

"Вииторул": Рымничану, Константин, Младен, Боли, Цыру (Ходороджа, 46), Кицу (Эрик, 72), Дани Лопес, Чикылдэу (Коман, 51), Цукудян, Вынэ, Ганя.

"Ред Булл": Станкович, Чалета-Цар, Пауло Миранда, Ульмер, Лайнер, Жатковски (Эдара, 70), Вольф (Минамино, 81), Самассеку, Бериша, Хван Хи Чхан (Гульбрандсен, 75), Дабур.

Предупреждения: Дани Лопес (25), Младен (34), Пауло Миранда (55). | http://soccernews.ru

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