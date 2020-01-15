"Милан" разгромил СПАЛ в 1/8 финала Кубка Италии

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"Милан" разгромил СПАЛ в 1/8 финала Кубка Италии

"Милан" пробился в четвертьфинал Кубка Италии, обыграв в 1/8 финала СПАЛ.

"Милан" - СПАЛ 3:0

Голы: Пентек, 20 - 1:0, Кастильехо, 44 - 2:0, Тео, 66 - 3:0

"Милан": Доннарумма, Кьер (Габбия, 82), Тео, Конти, Романьоли, Крунич, Беннасер, Бонавентура (Лукас Пакета, 75), Кастильехо (Сусо, 64), Ребич, Пентек.

СПАЛ: Бериша, Игор Жулио, Томович (Саламон, 65), Викари, Янкович (Валоти, 72), Дабо (Дзанкетта, 86), Тунев, Мурджа, Эспето, Палоски, Флоккари.  

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