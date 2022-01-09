"Милан" разгромил "Венецию" и вышел на первое место в Серии А

Фото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен

"Милан" на выезде разгромил "Венецию" в матче 21-го тура Серии А и вышел на первую строчку в турнирной таблице.

"Венеция" - "Милан" - 0:3

Голы: Ибрагимович, 2 - 0:1, Эрнандес, 48 - 0:2, Эрнандес (пенальти), 59 - 0:3.

"Венеция" - Ромеро, Маццокки, Чеккарони, Свобода, Хапс, Кюизанс (Кийин, 60), Ампаду, Бузио (Фьордилино, 79), Араму (Юнсен, 60), Анри (Чрнигой, 60), Окереке (Бьяркасон, 88).

"Милан" - Меньян, Флоренци (Станга, 88), Габбия, Калулу, Эрнандес, Бакайоко, Салемакерс (Жуниор Мессиас, 46), Тонали, Ибрагимович (Жиру, 73), Рафаэл Леау (Ребич, 62), Браим Диас (Мальдини, 73).

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