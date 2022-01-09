"Милан" разгромил "Венецию" и вышел на первое место в Серии А
Фото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен
"Милан" на выезде разгромил "Венецию" в матче 21-го тура Серии А и вышел на первую строчку в турнирной таблице.
"Венеция" - "Милан" - 0:3
Голы: Ибрагимович, 2 - 0:1, Эрнандес, 48 - 0:2, Эрнандес (пенальти), 59 - 0:3.
"Венеция" - Ромеро, Маццокки, Чеккарони, Свобода, Хапс, Кюизанс (Кийин, 60), Ампаду, Бузио (Фьордилино, 79), Араму (Юнсен, 60), Анри (Чрнигой, 60), Окереке (Бьяркасон, 88).
"Милан" - Меньян, Флоренци (Станга, 88), Габбия, Калулу, Эрнандес, Бакайоко, Салемакерс (Жуниор Мессиас, 46), Тонали, Ибрагимович (Жиру, 73), Рафаэл Леау (Ребич, 62), Браим Диас (Мальдини, 73).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17