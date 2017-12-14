"Милан" разгромил "Верону" и вышел в четвертьфинал Кубка Италии

"Милан" после неудач с "Беневенто" и "Риекой" сумел выиграть с минимальным счетом у "Болоньи" в Серии А, а затем его ждал матч с "Вероной" в Кубке Италии. Соперник был не самым сильным, но и на него нужно было настраиваться максимально. По сравнению с прошлым матчем Гаттузо выпустил на поле только четырех новых игроков (Калабрию, Романьоли, Кутроне и Силву), играл "Милан" фактически основным составом.

Игроки "Милана" с первых минут завладели инициативой и начали нагнетать обстановку у ворот Сильвестри. Гости же сконцентрировались на обороне, рассчитывая на контратаки, которые должен был разгонять скоростной Мойзе Кин.

Первый момент на десятой минуте упустил момент Бонавентура, который пробивал в верхний угол ворот, но в створ так и не попал. "Милан" продолжал давить и спустя 12 минут открыл счет: Сусо навешивал в направлении Бонуччи, однако мяч полетел прямо в ворота, так никого и не зацепив. Через минуту уже "Верона" отметилась у ворот Доннаруммы, вратарь "Милана" отразил неплохой выстрел Сукулини.

В целом же "Верона" смотрелась неубедительно и закономерно пропустила второй гол еще до перерыва. Бонавентура с левого края навесил на дальнюю штангу, где оказался Силва. Португалец переправил мяч в центр вратарской, а Романьоли подставил ногу, забив с нескольких метров. Мог "Милан" забить и третий гол перед перерывом, когда под Кутроне вышел под углом на вратаря, но переиграть Сильвестри не сумел.

Что не вышло в первом тайме, получилось у молодого нападающего во втором. Кутроне замкнул навес Сусо с углового, доведя счет до разгромного. После третьего мяча оба тренера провели ряд замен, скорость немного упала, и опасных моментов больше не было. "Милан" активизировался только в концовке. После контратаки могли забивать Силва и Кесси, но они не попали в створ, а затем уже Билья отправил мяч в перекладину. Также несколько потенциально опасных атак "Милана" не были доведены до удара по воротам из-за неточных передач.

Хозяева поля уверено победили и вышли в следующий раунд, где сразятся с "Интером". Нас ждет миланское дерби уже на стадии четвертьфинала.

"Милан" – "Верона" 3:0

Голы: Сусо, 22 – 1:0; Романьоли, 30 - 2:0; Кутроне, 55 – 3:0.

"Милан": Доннарумма, Калабрия, Романьоли, Бонуччи, Родригес, Кесси, Монтоливо (Билья, 66), Бонавентура (Антонелли, 60), Сусо (Борини, 60), Кутроне, Силва.

"Верона": Сильвестри, Феррари (Феличиоли, 67), Эрто, Супрайен, Фарес (Верде, 46), Ромуло, Сукулии, Бесса, Фоссати, Ли (Валоти, 57), Кин.

Вячеслав Горбачев

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