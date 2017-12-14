"Милан" разгромил "Верону" и вышел в четвертьфинал Кубка Италии

Теги миланхеллас верона

 

"Милан" разгромил "Верону" и вышел в четвертьфинал Кубка Италии

"Милан" после неудач с "Беневенто" и "Риекой" сумел выиграть с минимальным счетом у "Болоньи" в Серии А, а затем его ждал матч с "Вероной" в Кубке Италии. Соперник был не самым сильным, но и на него нужно было настраиваться максимально. По сравнению с прошлым матчем Гаттузо выпустил на поле только четырех новых игроков (Калабрию, Романьоли, Кутроне и Силву), играл "Милан" фактически основным составом.

Игроки "Милана" с первых минут завладели инициативой и начали нагнетать обстановку у ворот Сильвестри. Гости же сконцентрировались на обороне, рассчитывая на контратаки, которые должен был разгонять скоростной Мойзе Кин.  

Первый момент на десятой минуте упустил момент Бонавентура, который пробивал в верхний угол ворот, но в створ так и не попал. "Милан" продолжал давить и спустя 12 минут открыл счет: Сусо навешивал в направлении Бонуччи, однако мяч полетел прямо в ворота, так никого и не зацепив. Через минуту уже "Верона" отметилась у ворот Доннаруммы, вратарь "Милана" отразил неплохой выстрел Сукулини.

В целом же "Верона" смотрелась неубедительно и закономерно пропустила второй гол еще до перерыва. Бонавентура с левого края навесил на дальнюю штангу, где оказался Силва. Португалец переправил мяч в центр вратарской, а Романьоли подставил ногу, забив с нескольких метров. Мог "Милан" забить и третий гол перед перерывом, когда под Кутроне вышел под углом на вратаря, но переиграть Сильвестри не сумел.

Что не вышло в первом тайме, получилось у молодого нападающего во втором. Кутроне замкнул навес Сусо с углового, доведя счет до разгромного. После третьего мяча оба тренера провели ряд замен, скорость немного упала, и опасных моментов больше не было. "Милан" активизировался только в концовке. После контратаки могли забивать Силва и Кесси, но они не попали в створ, а затем уже Билья отправил мяч в перекладину. Также несколько потенциально опасных атак "Милана" не были доведены до удара по воротам из-за неточных передач.

Хозяева поля уверено победили и вышли в следующий раунд, где сразятся с "Интером". Нас ждет миланское дерби уже на стадии четвертьфинала.

"Милан" – "Верона" 3:0

Голы: Сусо, 22 – 1:0; Романьоли, 30 - 2:0; Кутроне, 55 – 3:0.

"Милан": Доннарумма, Калабрия, Романьоли, Бонуччи, Родригес, Кесси, Монтоливо (Билья, 66), Бонавентура (Антонелли, 60), Сусо (Борини, 60), Кутроне, Силва.

"Верона": Сильвестри, Феррари (Феличиоли, 67), Эрто, Супрайен, Фарес (Верде, 46), Ромуло, Сукулии, Бесса, Фоссати, Ли (Валоти, 57), Кин.

Вячеслав Горбачев 

Также читайте: Вопреки ожиданиям: "Кельн" дал бой "Баварии" на "Альянц-Арене" http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Гол Лукаку приносит "Манчестер Юнайтед" минимальную победу над "Борнмутом"

Гол Лукаку приносит "Манчестер Юнайтед" минимальную победу над "Борнмутом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Интер Милан 16 40
2 Наполи 16 39
3 Ювентус 16 38
4 Рома 15 35
5 Лацио 15 32
6 Сампдория 15 27
7 Милан 16 24
8 Аталанта 16 23
9 Торино 16 23
10 Фиорентина 16 22
11 Болонья 16 21
12 Кьево 16 21
13 Удинезе 15 18
14 Кальяри 16 17
15 Сассуоло 16 14
16 Дженоа 16 13
17 Кротоне 16 12
18 СПАЛ 16 11
19 Хеллас Верона 16 10
20 Беневенто 16 1
Полная таблица

топ-5 тегов