"Милан" разгромил "Верону" и вышел в четвертьфинал Кубка Италии
"Милан" после неудач с "Беневенто" и "Риекой" сумел выиграть с минимальным счетом у "Болоньи" в Серии А, а затем его ждал матч с "Вероной" в Кубке Италии. Соперник был не самым сильным, но и на него нужно было настраиваться максимально. По сравнению с прошлым матчем Гаттузо выпустил на поле только четырех новых игроков (Калабрию, Романьоли, Кутроне и Силву), играл "Милан" фактически основным составом.
Игроки "Милана" с первых минут завладели инициативой и начали нагнетать обстановку у ворот Сильвестри. Гости же сконцентрировались на обороне, рассчитывая на контратаки, которые должен был разгонять скоростной Мойзе Кин.
Первый момент на десятой минуте упустил момент Бонавентура, который пробивал в верхний угол ворот, но в створ так и не попал. "Милан" продолжал давить и спустя 12 минут открыл счет: Сусо навешивал в направлении Бонуччи, однако мяч полетел прямо в ворота, так никого и не зацепив. Через минуту уже "Верона" отметилась у ворот Доннаруммы, вратарь "Милана" отразил неплохой выстрел Сукулини.
В целом же "Верона" смотрелась неубедительно и закономерно пропустила второй гол еще до перерыва. Бонавентура с левого края навесил на дальнюю штангу, где оказался Силва. Португалец переправил мяч в центр вратарской, а Романьоли подставил ногу, забив с нескольких метров. Мог "Милан" забить и третий гол перед перерывом, когда под Кутроне вышел под углом на вратаря, но переиграть Сильвестри не сумел.
Что не вышло в первом тайме, получилось у молодого нападающего во втором. Кутроне замкнул навес Сусо с углового, доведя счет до разгромного. После третьего мяча оба тренера провели ряд замен, скорость немного упала, и опасных моментов больше не было. "Милан" активизировался только в концовке. После контратаки могли забивать Силва и Кесси, но они не попали в створ, а затем уже Билья отправил мяч в перекладину. Также несколько потенциально опасных атак "Милана" не были доведены до удара по воротам из-за неточных передач.
Хозяева поля уверено победили и вышли в следующий раунд, где сразятся с "Интером". Нас ждет миланское дерби уже на стадии четвертьфинала.
"Милан" – "Верона" 3:0
Голы: Сусо, 22 – 1:0; Романьоли, 30 - 2:0; Кутроне, 55 – 3:0.
"Милан": Доннарумма, Калабрия, Романьоли, Бонуччи, Родригес, Кесси, Монтоливо (Билья, 66), Бонавентура (Антонелли, 60), Сусо (Борини, 60), Кутроне, Силва.
"Верона": Сильвестри, Феррари (Феличиоли, 67), Эрто, Супрайен, Фарес (Верде, 46), Ромуло, Сукулии, Бесса, Фоссати, Ли (Валоти, 57), Кин.
Вячеслав Горбачев
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"Ньюкасл" - "Эвертон" - 0:1, "Саутгемптон" - "Лестер" - 1:4 (обзоры)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|16
|40
|2
|Наполи
|16
|39
|3
|Ювентус
|16
|38
|4
|Рома
|15
|35
|5
|Лацио
|15
|32
|6
|Сампдория
|15
|27
|7
|Милан
|16
|24
|8
|Аталанта
|16
|23
|9
|Торино
|16
|23
|10
|Фиорентина
|16
|22
|11
|Болонья
|16
|21
|12
|Кьево
|16
|21
|13
|Удинезе
|15
|18
|14
|Кальяри
|16
|17
|15
|Сассуоло
|16
|14
|16
|Дженоа
|16
|13
|17
|Кротоне
|16
|12
|18
|СПАЛ
|16
|11
|19
|Хеллас Верона
|16
|10
|20
|Беневенто
|16
|1