"Милан" разгромил "Ювентус"

1 Теги миланювентус

"Милан" разгромил "Ювентус"Фото: ФК "Милан"

В рамках 35-го тура итальянской Серии А "Милан" разгромил "Ювентус".

Благодаря победе "Милан" поднялся на третье место. "Ювентус" идет пятым.

"Ювентус" - "Милан" 0:3

Голы: Браим Диас, 45 - 0:1, Ребич, 78 - 0:2, Томори, 82 - 0:3

"Ювентус": Шченсны, Кьеллини, Алекс Сандро, де Лигт, Маккенни, Куадрадо, Бентанкур (Кулусевски, 67), Рабьо, Кьеза (Дибала, 79), Роналду, Мората.

"Милан": Доннарумма, Калабрия, Томори, Кьер, Тео, Чалханоглу, Беннасер (Диогу Далот, 82), Кессиэ, Салемакерс (Мейте, 82), Браим Диас (Крунич, 70), Ибрагимович (Ребич, 66).

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