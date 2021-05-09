"Милан" разгромил "Ювентус"
Фото: ФК "Милан"
В рамках 35-го тура итальянской Серии А "Милан" разгромил "Ювентус".
Благодаря победе "Милан" поднялся на третье место. "Ювентус" идет пятым.
"Ювентус" - "Милан" 0:3
Голы: Браим Диас, 45 - 0:1, Ребич, 78 - 0:2, Томори, 82 - 0:3
"Ювентус": Шченсны, Кьеллини, Алекс Сандро, де Лигт, Маккенни, Куадрадо, Бентанкур (Кулусевски, 67), Рабьо, Кьеза (Дибала, 79), Роналду, Мората.
"Милан": Доннарумма, Калабрия, Томори, Кьер, Тео, Чалханоглу, Беннасер (Диогу Далот, 82), Кессиэ, Салемакерс (Мейте, 82), Браим Диас (Крунич, 70), Ибрагимович (Ребич, 66).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17