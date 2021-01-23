"Милан" разгромно проиграл "Аталанте", "Интер" потерял очки в матче с "Удинезе"

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"Милан" разгромно проиграл "Аталанте", "Интер" потерял очки в матче с "Удинезе"

В рамках 19-го тура итальянской Серии А "Аталанта" разгромила "Милан", а "Интер" сыграл вничью с "Удинезе".

"Милан" по-прежнему лидирует в чемпионате, "Интер" идет вторым. "Аталанта" благодаря победе поднялась на четвертое место.

"Удинезе" - "Интер" 0:0

"Удинезе": Муссо, Ларсен (Молина, 78), Бонифаци (Де Майо, 63), Родриго Бекао, Зегелар (Нюйтинк, 78), Арслан (Уолас, 33), Перейра, Деулофеу (Мандрагора, 62), де Пауль, Самир, Лазанья.

"Интер": Ханданович, Хакими, Бастони, де Врей, Янг (Перишич, 70), Брозович, Барелла, Видаль (Сенси, 70), Шкриньяр, Мартинес (Санчес, 70), Лукаку.


"Милан" - "Аталанта" 0:3

Голы: Ромеро, 26 - 0:1, Иличич (пен), 53 - 0:2, Сапата, 77 - 0:3

"Милан": Доннарумма, Кьер, Тео, Калабрия, Калулу (Мусаккьо, 57), Кессиэ, Мейте (Браим Диас, 46), Тонали, Кастильехо (Манджукич, 70), Рафаэл Леау (Ребич, 70), Ибрагимович.

"Аталанта": Голлини, Хатебур (Мэле, 67), Толои, Ромеро, Гозенс, Пессина, де Рон, Иличич (Муриэль, 82), Фройлер, Гимшити, Сапата.       

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