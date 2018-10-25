"Милан" рискует лишиться призовых за участие в Лиге Европы

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"Милан" рискует лишиться призовых за участие в Лиге Европы

"Милан" рискует лишиться призовых за участие в Лиге Европы, сообщает Football Italia.

Как заявил президент "россонери" Паоло Скарони, таким образом УЕФА может наказать клуб за нарушение правил финансового фэйр-плей. Речь идёт о 2,5 миллионах евро.

Напомним, что прошлым летом УЕФА отстранил итальянскую команду от еврокубков, однако позднее это решение было отменено Спортивным арбитражным судом.

"Милан" по итогам двух туров лидирует в группе F благодаря победам над "Дюделанжем" и "Олимпиакосом".

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