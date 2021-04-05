"Милан", "Рома" и "Атлетико" поспорят за сербского форварда

Фото инстаграм Душана Влаховича

Нападающий "Фиорентины" Душан Влахович может летом оказаться в более статусном клубе.

По информации Calciomercato, 21-летний футболист заинтересовал "Милан", "Рому" и мадридский "Атлетико".

"Фиалки" хотят сохранить серба и продлить с ним контракт, истекающий в 2023 году.

Если сам Влахович захочет сменить команду, то "Фиорентина" потребует за него не менее 40 миллионов евро.

В текущем сезоне форвард забил 13 голов и сделал 2 ассиста в 31 матче.

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