"Милан" с большим трудом взял верх над "Риекой"

В рамках второго тура группового этапа Лиги Европы "Милан" на своём поле едва не потерял очки в матче с "Риекой". "Россонери" сумели забить победный гол лишь в компенсированное время.

"Милан" – "Риека" - 3:2

Голы: Андре Силва, 14 - 1:0, Мусаккьо, 53 - 2:0, Акости, 84 - 2:1, Элез, 90 (пенальти) - 2:2, Кутроне, 90 - 3:2.

"Милан": Доннарумма, Бонуччи, Романьоли, Абате, Мусаккьо, Кессиэ (Маури, 71), Локателли, Чалханоглу (Бонавентура, 46), Борини, Кутроне, Андре Силва (Сусо, 82).

"Риека": Слуга, Элез, Жута, Вешович, Жупарич, Брадарич, Мишич, Павичич (Малеш, 71), Квржич (Акости, 58), Пулич (Чрниц, 80), Эбер.

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