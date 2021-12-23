"Милан" с хоккейным счетом победил "Эмполи"
Фото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен
В матче 19-го тура чемпионата Италии "Милан" на выезде обыграл "Эмполи" со счетом 4:2.
Победу миланскому клубу принесли дубль Франка Кессье, а также голы Алессандро Флоренци и Тео Эрнандеса. В составе хозяев отличились Недим Байрами и Андреа Пинамонти.
"Милан", набрав 42 очка, занимает второе место в турнирной таблице Серии А. "Эмполи" с 27 очками остался на девятой позиции.
"Эмполи" – "Милан" - 2:4 (1:2)
Голы: Кессье, 12 - 0:1, Байрами, 18 - 1:1, Кессье, 42 - 1:2, Флоренци, 63 - 1:3, Эрнандес, 69 - 1:4, Пинамонти, 84 (с пенальти) - 2:4
"Эмполи": Викарио, Стоянович (Маркицца, 46), Романьоли, Луперто, Паризи, Хендерсон (Аслани, 85), Байрами, Журковски (Бандинелли, 68), Риччи (Штулац, 85), Кутроне (Ла Мантия, 68), Пинамонти.
"Милан": Меньян, Флоренци (Калулу, 65), Романьоли, Томори, Эрнандес, Кессиэ, Беннасер (Крунич, 81), Салемакерс, Тонали (Бакайоко, 65), Жиру, Жуниор Мессиас (Браим Диас, 81).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17