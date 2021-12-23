"Милан" с хоккейным счетом победил "Эмполи"

Фото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен

В матче 19-го тура чемпионата Италии "Милан" на выезде обыграл "Эмполи" со счетом 4:2.

Победу миланскому клубу принесли дубль Франка Кессье, а также голы Алессандро Флоренци и Тео Эрнандеса. В составе хозяев отличились Недим Байрами и Андреа Пинамонти.

"Милан", набрав 42 очка, занимает второе место в турнирной таблице Серии А. "Эмполи" с 27 очками остался на девятой позиции.

"Эмполи" – "Милан" - 2:4 (1:2)

Голы: Кессье, 12 - 0:1, Байрами, 18 - 1:1, Кессье, 42 - 1:2, Флоренци, 63 - 1:3, Эрнандес, 69 - 1:4, Пинамонти, 84 (с пенальти) - 2:4

"Эмполи": Викарио, Стоянович (Маркицца, 46), Романьоли, Луперто, Паризи, Хендерсон (Аслани, 85), Байрами, Журковски (Бандинелли, 68), Риччи (Штулац, 85), Кутроне (Ла Мантия, 68), Пинамонти.

"Милан": Меньян, Флоренци (Калулу, 65), Романьоли, Томори, Эрнандес, Кессиэ, Беннасер (Крунич, 81), Салемакерс, Тонали (Бакайоко, 65), Жиру, Жуниор Мессиас (Браим Диас, 81).

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