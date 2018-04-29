"Милан", "Сампдория" и "Аталанта" побеждают в Серии А

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"Милан", "Сампдория" и "Аталанта" побеждают в Серии А

Завершились несколько матчей 35-го тура чемпионата Италии. Стоит отметить победы "Милана", "Сампдории" и "Аталанты".

"Верона" – СПАЛ - 1:3 (1:1)
Голы: Валоти, 13 - 1:0, Фарес, 45 (автогол) - 1:1, Фелипе, 71 - 1:2, Куртич, 90 - 1:3

"Беневенто" – "Удинезе" - 3:3 (1:1)
Голы: Видмер, 13 - 0:1, Виола, 23 - 1:1, Кода, 76 (с пенальти) - 2:1, Лазанья, 78 - 2:2, Лазанья, 79 - 2:3, Санья, 90 - 3:3

"Сампдория" – "Кальяри" - 4:1 (3:0)
Голы: Прат, 7 - 1:0, Квальярелла, 26 - 2:0, Ковнацки, 45 - 3:0, Паволетти, 49 - 3:1, Рамирес, 87 - 4:1

"Аталанта" – "Дженоа" - 3:1 (2:0)
Голы: Барроу, 16 - 1:0, Кристанте, 22 - 2:0, Иличич, 74 - 3:0, Велозу, 81 - 3:1

"Болонья" – "Милан" - 1:2 (0:2)
Голы: Чалханоглу, 34 - 0:1, Бонавентура, 45 - 0:2, Де Мео, 74 - 1:2

"Милан": Доннарумма, Сапата, Калабрия, Родригес, Бонуччи, Кессиэ, Бонавентура (Монтоливо, 85), Чалханоглу (Борини, 76), Локателли, Сусо, Кутроне (Калинич, 80).

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5 Интер Милан 35 66
6 Аталанта 35 58
7 Милан 35 57
8 Сампдория 35 54
9 Фиорентина 35 54
10 Торино 35 47
11 Дженоа 35 41
12 Болонья 35 39
13 Сассуоло 35 37
14 Удинезе 35 34
15 Кротоне 35 34
16 Кальяри 35 33
17 СПАЛ 35 32
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