"Милан", "Сампдория" и "Аталанта" побеждают в Серии А
Завершились несколько матчей 35-го тура чемпионата Италии. Стоит отметить победы "Милана", "Сампдории" и "Аталанты".
"Верона" – СПАЛ - 1:3 (1:1)
Голы: Валоти, 13 - 1:0, Фарес, 45 (автогол) - 1:1, Фелипе, 71 - 1:2, Куртич, 90 - 1:3
"Беневенто" – "Удинезе" - 3:3 (1:1)
Голы: Видмер, 13 - 0:1, Виола, 23 - 1:1, Кода, 76 (с пенальти) - 2:1, Лазанья, 78 - 2:2, Лазанья, 79 - 2:3, Санья, 90 - 3:3
"Сампдория" – "Кальяри" - 4:1 (3:0)
Голы: Прат, 7 - 1:0, Квальярелла, 26 - 2:0, Ковнацки, 45 - 3:0, Паволетти, 49 - 3:1, Рамирес, 87 - 4:1
"Аталанта" – "Дженоа" - 3:1 (2:0)
Голы: Барроу, 16 - 1:0, Кристанте, 22 - 2:0, Иличич, 74 - 3:0, Велозу, 81 - 3:1
"Болонья" – "Милан" - 1:2 (0:2)
Голы: Чалханоглу, 34 - 0:1, Бонавентура, 45 - 0:2, Де Мео, 74 - 1:2
"Милан": Доннарумма, Сапата, Калабрия, Родригес, Бонуччи, Кессиэ, Бонавентура (Монтоливо, 85), Чалханоглу (Борини, 76), Локателли, Сусо, Кутроне (Калинич, 80).
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Моуринью подвел итоги матча с "Арсеналом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|35
|88
|2
|Наполи
|35
|84
|3
|Лацио
|35
|70
|4
|Рома
|35
|70
|5
|Интер Милан
|35
|66
|6
|Аталанта
|35
|58
|7
|Милан
|35
|57
|8
|Сампдория
|35
|54
|9
|Фиорентина
|35
|54
|10
|Торино
|35
|47
|11
|Дженоа
|35
|41
|12
|Болонья
|35
|39
|13
|Сассуоло
|35
|37
|14
|Удинезе
|35
|34
|15
|Кротоне
|35
|34
|16
|Кальяри
|35
|33
|17
|СПАЛ
|35
|32
|18
|Кьево
|35
|31
|19
|Хеллас Верона
|35
|25
|20
|Беневенто
|35
|18