Милан - самый перспективные проект Серии "А". Команда отказалась от еврокубков, изменила подход к трансферам и поставила тактического гения на пост тренера

"Россонери" были в шаге от возвращения в Лигу чемпионов, но Дженнаро Гаттузо задачи не выполнил и был уволен со своей должности. Ходили слухи, что руководство "Милана" освободило бы Рино даже в случае попадания в ЛЧ, но сейчас уже нет смысла уделять этому слишком много внимания. В клубе продолжается перестройка. "Красно-черные" должны представлять Италию в Лиге Европы, но договорились с УЕФА пропустить предстоящий евросезон для сбалансирования собственного финансового состояния, ведь европейская футбольная ассоциация имела много вопросов к "россонери" со времен прихода в клуб китайских владельцев. Теперь вместо Милана в Лиге Европы от Италии играет "Торино" (за шаг до группового этапа команда проиграла дома английскому "Вулверхэмптону" 2:3 и имеет не так много шансов на продолжение борьбы перед ответной встречей). Изменения в состоянии "россонери" начались по менеджменту. Клуб покинул Леонардо, однако главным достижением является сохранение Паоло Мальдини. Исполнительный директор Иван Газидис нашел необходимые слова для того, чтобы уговорить легендарного экс-защитника "Милана" остаться в центре клубного проекта. Теперь Паоло является техническим директором родного клуба и руководит планом развития всего спортивного департамента включая трансферную работу. Летний новичок "Милана" Тео Эрнандес сразу после перехода в стан "россонери" признался, что именно личное внимание Мальдини (а точнее его июньский приезд на Ибицу для встречи с Тео, где игрок проводил отпуск), стала одним из определяющих факторов, который повлиял на его решение стать частью команды.

Кроме Мальдини, летом в "Милан" вернулся еще один его легендарный экс-игрок, а ныне футбольный функционер – Звонимир Бобан. Последние три года хорват работал в ФИФА генеральным вице-секретарем по развитию футбола, однако звонок от Мальдини не оставил Бобану выбора: "Когда Паоло позвонил мне, я посреди ночи сел в автомобиль и поехал к нему, чтобы обсудить детали". Так в "Милане" соединились две легенды, а сам Звонимир получил позицию футбольного директора клуба. Бобан тесно сотрудничает с Газидисом и Мальдини, а также помогает клубу с международными футбольными организациями. После увольнения Гаттузо в прессе звучало много слухов по поводу нового главного тренера "россонери", в "Милан" отправляли в том числе и Маурицио Сарри и Антонио Конте, но два звездных итальянских тренера выбрали для себя другие вызовы (Конте отправился в город "Милан", но решил остановиться в "Интере", а Сарри забрал себе действующий чемпион "Ювентус"), а "Милан" остановился на кандидатуре теперь уже экс-тренера "Сампдории" Марко Джампаоло (а также "Эмполи" и еще нескольких итальянских клубов), которого называют "преемником Сарри" за яркий стиль футбола.

Если говорить о трансферной политике "Милана", то в первую очередь следует отметить то, что "россонери" удалось существенно разгрузить зарплатную ведомость. Закончились контракты с клубом у ветеранов Абате, Монтоливо и Сапаты. Кроме того, на правах свободных агентов команду покинули Хосе Маури и Андреа Бертолаччи, а Патрик Кутроне переехал в Англию в "Вулверхэмптон" (этот трансфер, на самом деле является очень спорным и до сих пор встречается разными мыслями со стороны экспертов). Прощание со всеми вышеупомянутыми игроками принесло "Милану" около 11.5 миллионов евро в год в качестве экономии. Итак, у клуба появилась возможность приглашения новых качественных исполнителей на хороших условиях, чем Мальдини и начал заниматься. Кроме левого защитника Тео Эрнандеса из мадридского "Реала", футболку "Милана" одели хавбеки Крунич и Беннасер (оба "Эмполи"), бразильский центрбэк Лео Дуарте (трансфер из "Фламенго"), а самым дорогим приобретением "россонери" летом стал один из атакующих игроков очень яркого в прошлом сезоне французского "Лилля" – Рафаэль Леау (35 млн евро). Кроме всех завершенных переходов, до конца трансферного окна Милан может как потерять нескольких важных игроков (ходят разные слухи о Чалханоглу, Кессье, Сусо, а также менее важного для команды Андре Силвы), так и усилить свой состав несколькими громкими подписанием (здесь речь идет прежде всего об Анхеле Корреа и Мариано Диаса из мадридских "Атлетико" и "Реала").

Из интересных идей Джампаоло для "Милана" уже можно выделить переход к схеме 4-3-1-2 (с Пёнтеком на острие и еще одним оттянутым форвардом) и Сусо в роли "треквартисты". Эксперимент со смещением испанского атакующего хавбека с фланга на позицию "под нападающими" выглядит очень интересно, но оправдает ли он себя – покажет только время. Базовая схема нового главного тренера не предусматривает ярко выраженных вингеров, лучшего места для Сусо на поле в футболке "Милана", пожалуй, и не найти. В любом случае "Милан" в новом сезоне является одним из самых интригующих проектов, а болельщики ждут от команды попадания в ТОП-4 уже по итогам этого сезона.

Игорь Малиенко | soccernews.ru