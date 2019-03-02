"Милан" – "Сассуоло" - 1:0 (видеообзор матча)

Вашему вниманию представляется видеообзор матча 26-го тура итальянской Серии А между "Миланом" и "Сассуоло", который завершился минимальной победой "россонери".

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