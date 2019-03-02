"Милан" - "Сассуоло": видеотрансляция матча на "Сан-Сиро"

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"Милан" - "Сассуоло": видеотрансляция матча на "Сан-Сиро"

В рамках 26-го тура итальянской Серии А "Милан" примет "Сассуоло".

"Россонери" идет на четвертом месте в чемпионате и в случае победы, сместят "Интер" с третьей позиции. "Сассуоло" занимает 11-е место в турнирной таблице.

Поединок между клубами пройдет на "Сан-Сиро" в 20:00 по московскому времени.

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