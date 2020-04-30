"Милан" сделал Доннарумме конкретное предложение о продлении контракта

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"Милан" сделал Доннарумме конкретное предложение о продлении контракта

"Милан" не оставляет попыток заключить новый контракт с вратарём Джанлуиджи Доннаруммой, пишет La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что 21-летний футболист готов продлить действующее соглашение при условия сохранения текущей зарплаты.

Однако "россонери" предложили другую схему - уменьшение оклада с 6 до 5 миллионов евро + бонус в случае попадания команды в Лигу Чемпионов.

Устраивают ли такие условия самого Доннарумму, пока неизвестно. Договор игрока с клубом истекает в 2021 году.

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