"Милан" сделал Доннарумме конкретное предложение о продлении контракта
"Милан" не оставляет попыток заключить новый контракт с вратарём Джанлуиджи Доннаруммой, пишет La Gazzetta dello Sport.
Ранее сообщалось, что 21-летний футболист готов продлить действующее соглашение при условия сохранения текущей зарплаты.
Однако "россонери" предложили другую схему - уменьшение оклада с 6 до 5 миллионов евро + бонус в случае попадания команды в Лигу Чемпионов.
Устраивают ли такие условия самого Доннарумму, пока неизвестно. Договор игрока с клубом истекает в 2021 году.
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