"Милан" сделал новое предложение Ибрагимовичу

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"Милан" сделал новое предложение Ибрагимовичу

"Милан" продолжает вести переговоры с форвардом Златаном Ибрагимовичем.

Как сообщает Calciomercato, "россонери" сделали шведу новое улучшенное предложение. Отмечается, что клуб будет ждать ответа до 27 декабря и в случае отказа, "Милан" будет искать другого форварда.

Напомним, что в конце месяца у Ибрагимовича истекает соглашение с "Лос-Анджелес Гэлакси".

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