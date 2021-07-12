"Милан" сделал новое предложение по Влашичу

Фото: инстаграм Николы Влашича/Автор неизвестен

"Милан" сделал новое предложение по трансферу полузащитника московского ЦСКА и сборной Хорватии Николы Влашича, сообщает Sky Italia.

По сведениям источника, итальянский клуб готов арендовать футболиста на год с обязательством выкупа за 25 миллионов евро. Реакция ЦСКА пока неизвестно. Ранее сообщалось, что "армейцы" оценивают хавбека в 35 миллионов евро.

В прошлом сезоне 23-летний Влашич провел за ЦСКА 34 матча во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 6 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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