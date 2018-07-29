"Милан" сделал предложение Конте

"Милан" заинтересован в услугах бывшего тренера "Челси" Антонио Конте.

Как сообщает Football Italia, руководство "россонери" предложили Конте трехлетнее соглашение с зарплатой в 6 миллионов евро в год.

Отмечается, что Конте заключит соглашение с "Миланом" только после суда с "Челси".

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