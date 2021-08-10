"Милан" сделал предложение о трансфере хавбека "Бордо"

Фото твиттер Milan Eye / Автор неизвестен

"Милан" нацелился на полузащитника "Бордо" Ясина Адли, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, итальянский клуб сделал предложение о покупке игрока за 10 миллионов евро.

Сделку лоббирует технический директор "россонери" Паоло Мальдини, который видит во французе большой потенциал.

Рыночная стоимость 21-летнего Адли оценивается в 9 миллионов евро.

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