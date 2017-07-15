"Милан" сделал предложение по Белотти

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"Милан" сделал предложение по Белотти

Нападающий "Торино" Андреа Белотти может продолжить карьеру в "Милане", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, "россонери" предлагают за 23-летнего футболиста 45 миллионов евро, а также защитника Габриэля Палетту и форварда Мбайе Ньянга.

Впрочем, "Торино" не устраивают такие условия. "Быки" хотят получить за своего ведущего бомбардира вышеупомянутых футболистов и 80 миллионов евро.

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