"Милан" сделал предложение по экс-игроку "Манчестер Юнайтед"
Вингер "Лиона" Мемфис Депай паапл в сферу интересов "Милана".
По сведениям Tuttosport, "россонери" попытаются приобрести 24-летнего голландца в летнее трансферное окно. "Милан" оценивает футболиста в 50 миллионов евро.
Напомним, что ранее Депай назвал клубы, за которые хотел бы выступать, однако "Милана" в том списке нет.
В текущем сезоне на счету Депая 6 забитых мячей и 13 ассистов в 30 играх.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|22
|60
|2
|Наполи
|22
|51
|3
|Интер Милан
|22
|40
|4
|Милан
|22
|36
|5
|Рома
|22
|35
|6
|Сампдория
|22
|33
|7
|Аталанта
|21
|32
|8
|Лацио
|21
|32
|9
|Фиорентина
|22
|31
|10
|Торино
|22
|31
|11
|Сассуоло
|22
|30
|12
|Парма
|22
|29
|13
|Дженоа
|22
|24
|14
|СПАЛ
|22
|22
|15
|Кальяри
|21
|21
|16
|Удинезе
|22
|19
|17
|Эмполи
|22
|18
|18
|Болонья
|22
|17
|19
|Фрозиноне
|21
|13
|20
|Кьево
|22
|9