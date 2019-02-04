"Милан" сделал предложение по экс-игроку "Манчестер Юнайтед"

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"Милан" сделал предложение по экс-игроку "Манчестер Юнайтед"

Вингер "Лиона" Мемфис Депай паапл в сферу интересов "Милана".

По сведениям Tuttosport, "россонери" попытаются приобрести 24-летнего голландца в летнее трансферное окно. "Милан" оценивает футболиста в 50 миллионов евро.

Напомним, что ранее Депай назвал клубы, за которые хотел бы выступать, однако "Милана" в том списке нет.

В текущем сезоне на счету Депая 6 забитых мячей и 13 ассистов в 30 играх.

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