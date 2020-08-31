"Милан" сделал предложение по трансферу Тонали

"Милан" продолжает работать над подписанием полузащитника "Брешии" Сандро Тонали.

"Интер" уже не выглядит однозначным фаворитом в гонке за "новым Пирло".

"Россонери" активно ведут переговоры и уже сформулировали предложение о трансфере 20-летнего итальянца.

По информации журналиста Фабрицио Романо, "Милан" готов арендовать Тонали за 10 миллионов евро с правом выкупа за 20 миллионов, а также гарантировать "Брешии" процент от будущей продажи хавбека.

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