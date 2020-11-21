"Милан" сделал предложение по трансферу украинского форварда

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"Милан" сделал предложение по трансферу украинского форварда

Нападающий киевского "Динамо" Владислав Супряга может продолжить карьеру в "Милане", сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, итальянский клуб готов купить 20-летнего футболиста за 7 миллионов евро.

Впрочем, украинскую сторону предлагаемые условия не устраивают - там настаивают на сумме трансфера вдвое больше.

В текущем сезоне Супряга сыграл за "Динамо" 14 матчей, забил 3 гола и сделал 5 ассистов.

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