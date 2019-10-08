"Милан" сделал выбор между Спаллетти и Пиоли
"Милан", скорее всего, откажется он кандидатуры Лучано Спаллетти на тренерский пост команды.
Как сообщает GianlucaDiMarzio.com, руководство "россонери" не уверено, что Спаллетти удастся в ближайшее время решить вопрос о расторжении контракта с "Интером". Поэтому клуб собирается пригласить на пост тренера Стефано Пиоли.
Экс-тренер "Фиорентины" Пиоли также заинтересован в работе в "Милане". Отметим, что интерес к нему также проявляют "Дженоа" и "Сампдория".
Напомним, что "Милан" недоволен работой нынешнего наставника Марко Джампаоло. После 7 туров клуб занимает в Серии А 13-е место.
Читайте также: Спаллетти и "Интер" не могут согласовать расторжение контракта. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|7
|19
|2
|Интер Милан
|7
|18
|3
|Аталанта
|7
|16
|4
|Наполи
|7
|13
|5
|Рома
|7
|12
|6
|Лацио
|7
|11
|7
|Кальяри
|7
|11
|8
|Фиорентина
|7
|11
|9
|Торино
|7
|10
|10
|Хеллас Верона
|7
|9
|11
|Болонья
|7
|9
|12
|Парма
|7
|9
|13
|Милан
|7
|9
|14
|Удинезе
|7
|7
|15
|Сассуоло
|6
|6
|16
|Брешия
|6
|6
|17
|СПАЛ
|7
|6
|18
|Лечче
|7
|6
|19
|Дженоа
|7
|5
|20
|Сампдория
|7
|3