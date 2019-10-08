"Милан" сделал выбор между Спаллетти и Пиоли

Теги миланлучано спаллеттистефано пиолимарко джампаоло

"Милан" сделал выбор между Спаллетти и Пиоли

"Милан", скорее всего, откажется он кандидатуры Лучано Спаллетти на тренерский пост команды.

Как сообщает GianlucaDiMarzio.com, руководство "россонери" не уверено, что Спаллетти удастся в ближайшее время решить вопрос о расторжении контракта с "Интером". Поэтому клуб собирается пригласить на пост тренера Стефано Пиоли.

Экс-тренер "Фиорентины" Пиоли также заинтересован в работе в "Милане". Отметим, что интерес к нему также проявляют "Дженоа" и "Сампдория".

Напомним, что "Милан" недоволен работой нынешнего наставника Марко Джампаоло. После 7 туров клуб занимает в Серии А 13-е место.

Читайте также: Спаллетти и "Интер" не могут согласовать расторжение контракта. | http://soccernews.ru
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