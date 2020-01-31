"Милан" сегодня оформит два трансфера
Зимняя трансферная кампания "Милана" завершится сегодня, 31 января, оформлением двух сделок.
Как сообщает сайт журналиста Джанлуки ди Марцио, игроками "россонери" станут левый защитник "Уигана" Энтони Робинсон и хавбек "Андерлехта" Алексис Салемакерс.
Итальянский клуб арендует англичанина и бельгийца до конца текущего сезона с обязательством последующего выкупа.
До конца дня Робинсон и Салемакерс пройдут медицинские обследования и заключат контракты с "Миланом".
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|Лидс Юнайтед
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|2
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|Фулхэм
|21
|35
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|5
|Ноттингем Форест
|20
|34
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|Престон Норт Энд
|21
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|Шеффилд Уэнсдэй
|20
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|Кардифф Сити
|20
|31
|9
|Брентфорд
|20
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|Блэкберн Роверс
|20
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|Суонси Сити
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|Миллуол
|21
|30
|13
|Халл Сити
|21
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|Бирмингем Сити
|20
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|20
|28
|16
|Дерби Каунти
|20
|25
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|Чарльтон Атлетик
|21
|23
|18
|Рединг
|19
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|19
|Хаддерсфилд Таун
|21
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|Мидлсбро
|21
|21
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|Лутон Таун
|21
|20
|22
|Сток Сити
|21
|17
|23
|Уиган Атлетик
|20
|16
|24
|Барнсли
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|12