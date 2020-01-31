"Милан" сегодня оформит два трансфера

Зимняя трансферная кампания "Милана" завершится сегодня, 31 января, оформлением двух сделок.

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки ди Марцио, игроками "россонери" станут левый защитник "Уигана" Энтони Робинсон и хавбек "Андерлехта" Алексис Салемакерс.

Итальянский клуб арендует англичанина и бельгийца до конца текущего сезона с обязательством последующего выкупа.

До конца дня Робинсон и Салемакерс пройдут медицинские обследования и заключат контракты с "Миланом".

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