"Милан" сенсационно проиграл "Бетису", "Дюделанж" уступил "Олимпиакосу"

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"Милан" сенсационно проиграл "Бетису", "Дюделанж" уступил "Олимпиакосу"

Завершились матчи третьего тура группового этапа Лиги Европы в группе F. Итальянский "Милан" дома уступил испанскому "Бетису", люксембургский "Дюделанж" на своем поле проиграл греческому "Олимпиакосу".

"Милан" Италия – "Бетис" Испания - 1:2 (0:1)
Голы: Санабрия, 30 - 0:1, Ло Чельсо, 55 - 0:2, Кутроне, 83 - 1:2

"Милан": Рейна, Сапата, Романьоли, Калабрия, Лаксальт, Бонавентура, Биглия (Бертолаччи, 80), Кастильехо, Бакайоко (Кутроне, 46), Борини (Сусо, 46), Игуаин.

"Бетис": Лопес, Бартра, Сидней, Фирпо, Манди, Каналес, Ло Чельсо, Вильям Карвалью, Барраган, Леон (Тельо, 67), 

"Дюделанж" Люксембург – "Олимпиакос" Греция - 0:2 (0:0)
Голы: Торосидис, 66 - 0:1, Йорданов, 81 (автогол) -  0:2

"Дюделанж": Боннфуа, Премпе, Шнель, Бишевац, Эль-Хрити (Кения, 74), Кутюрье, Йорданов, Круcка, Штелвиу (Синани, 51), Штольц (Мелисс, 65), Тюрпель.

"Олимпиакос": Жозе Са, Сиссе, Кутрис, Торосидис (Эльабделлауи, 69), Вукович, Камара, Бухалакис, Фортунис, Матиас Науэль (Натхо, 78), Поденсе, Герреро (Христодулопулос, 18).

Положение команд: Бетис - 7, Милан - 6, Олимпиакос - 4, Дюделанж - 0.

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