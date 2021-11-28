"Милан" сенсационно проиграл "Сассуоло" в матче Серии А
Фото: инстаграм "Сассуоло"/Автор неизвестен
В матче 14-го тура чемпионата Италии "Милан" на своем поле проиграл "Сассуоло" со счетом 1:3.
Победу гостям принесли голы Джанлуки Скамакки и Доменико Берарди, а также автогол Симона Кьера. В составе хозяев отличился Алессио Романьоли.
"Милан" с 32 очками остался на втором месте в турнирной таблице Серии А. "Сассуоло", набрав 18 очков, поднялся на 12-ю позицию.
"Милан" – "Сассуоло" - 1:3 (1:2)
Голы: Романьоли, 21 - 1:0, Скамакка, 24 - 1:1, Кьер, 33 (автогол) - 1:2, Берарди, 66 - 1:3
"Милан":– Меньян, Флоренци (Пеллегри, 68), Кьер, Романьоли, Эрнандес, Бакайоко (Кессиэ, 46), Беннасер (Тонали, 61), Салемакерс (Калулу, 80), Ибрагимович, Рафаэл Леау, Браим Диас (Жуниор Мессиас, 46).
"Сассуоло": Консильи, Мюльдюр, Айхан, Феррари, Кирьякопулос, Лопес, Фраттези (Харруи, 80), Матеус Энрике (Толян, 80), Берарди (Траоре, 80), Скамакка (Дефрель, 59), Распадори (Кирикеш, 90).
Удаление: Романьоли (77).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17