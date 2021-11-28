"Милан" сенсационно проиграл "Сассуоло" в матче Серии А

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"Милан" сенсационно проиграл "Сассуоло" в матче Серии А

Фото: инстаграм "Сассуоло"/Автор неизвестен

В матче 14-го тура чемпионата Италии "Милан" на своем поле проиграл "Сассуоло" со счетом 1:3.

Победу гостям принесли голы Джанлуки Скамакки и Доменико Берарди, а также автогол Симона Кьера. В составе хозяев отличился Алессио Романьоли.

"Милан" с 32 очками остался на втором месте в турнирной таблице Серии А. "Сассуоло", набрав 18 очков, поднялся на 12-ю позицию.

"Милан" – "Сассуоло" - 1:3 (1:2)
Голы: Романьоли, 21 - 1:0, Скамакка, 24 - 1:1, Кьер, 33 (автогол) - 1:2, Берарди, 66 - 1:3

"Милан":– Меньян, Флоренци (Пеллегри, 68), Кьер, Романьоли, Эрнандес, Бакайоко (Кессиэ, 46), Беннасер (Тонали, 61), Салемакерс (Калулу, 80), Ибрагимович, Рафаэл Леау, Браим Диас (Жуниор Мессиас, 46).

"Сассуоло": Консильи, Мюльдюр, Айхан, Феррари, Кирьякопулос, Лопес, Фраттези (Харруи, 80), Матеус Энрике (Толян, 80), Берарди (Траоре, 80), Скамакка (Дефрель, 59), Распадори (Кирикеш, 90).

Удаление: Романьоли (77).

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