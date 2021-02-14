"Милан" сенсационно проиграл "Специи"
В матче 22-го тура чемпионата Италии "Милан" на выезде проиграл "Специи" со счетом 0:2. Победу хозяевам принесли голы Джулио Маджоре и Симоне Бастони.
"Милан" продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А, набрав 49 очков. "Специя" с 24 очками поднялась на 14-ю позицию.
"Специя" – "Милан" - 2:0 (0:0)
Голы: Маджоре, 56 - 1:0, Бастони, 67 - 2:0
"Специя": Проведель, Бастони, Эрлич, Исмайли, Виньяли, Риччи, Маджоре (Акампора, 83), Агудело, Сапонара, Джаси, Эстевес.
"Милан": Доннарумма, Тео, Романьоли, Кьер (Томори, 64), Диогу Далот, Кессиэ, Чалханоглу (Хеуге, 83), Салемакерс (Кастильехо, 83), Беннасер (Мейте, 65), Ибрагимович, Рафаэл Леау (Манджукич, 64).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17