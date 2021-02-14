"Милан" сенсационно проиграл "Специи"

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"Милан" сенсационно проиграл "Специи"

В матче 22-го тура чемпионата Италии "Милан" на выезде проиграл "Специи" со счетом 0:2. Победу хозяевам принесли голы Джулио Маджоре и Симоне Бастони.

"Милан" продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А, набрав 49 очков. "Специя" с 24 очками поднялась на 14-ю позицию.

"Специя" – "Милан" - 2:0 (0:0)
Голы: Маджоре, 56 - 1:0, Бастони, 67 - 2:0

"Специя": Проведель, Бастони, Эрлич, Исмайли, Виньяли, Риччи, Маджоре (Акампора, 83), Агудело, Сапонара, Джаси, Эстевес.

"Милан": Доннарумма, Тео, Романьоли, Кьер (Томори, 64), Диогу Далот, Кессиэ, Чалханоглу (Хеуге, 83), Салемакерс (Кастильехо, 83), Беннасер (Мейте, 65), Ибрагимович, Рафаэл Леау (Манджукич, 64).

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